Video: ‘DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan klinkt als een echte PVV’er…’

Farid Azarkan is de nieuwe voorman van DENK. Maar zo ligt hij niet in het gehoor, zo beweert NPO-ster Arjen Lubach. Hij klinkt namelijk als PVV’er, zo meent hij.



Terwijl binnen de partij DENK de soap waarin Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu elkaar de tent uitvechten nog altijd voor nieuwe plotwendingen zorgt, is er gelukkig ook een hoop te lachen om ’s lands immigrantenpartij. Want terwijl de twee kemphanen elkaar zwart maken, heeft Farid Azarkan de macht gegrepen en is hij de onbetwiste nieuwe leider van de nog jonge partij.

Daar is VPRO-komiek Arjen Lubach verheugd over. Niet omdat hij fan is van DENK, maar wel omdat hij erg moet lachen om Azarkan. Tijdens zijn wekelijkse satiristische nieuwsrubriek besteedde hij afgelopen weekend aandacht aan de kersverse DENK-bendeleider. Lubach vindt Azarkan echt leuk, zegt hij. Want is dan wel van DENK, “maar hij klinkt als een PVV’er”.

En verdomd: in een compilatie van toespraken van Azarkan in de Tweede Kamer kunnen we het inderdaad horen. De voormalige vastgoedbeheerder van de Rijksoverheid beweert dat premier Rutte nodig in behandeling moet bij een psycholoog, en noemt een collega-politicus op z’n Rotterdams “ouwe sloperd”. Daarnaast ligt het kabinet kennelijk “voor pampus” en komt een “armada van roeibootjes” onze kant uit varen.

Het is niet alleen maar lachen, gieren, brullen, want Lubach heeft ook een boodschap voor Azarkan en de rest van DENK: op deze bijna humoristische manier gaat het natuurlijk nooit lukken om als oppositie de zittende regering bij de komende verkiezingen uit het zadel te wippen. Een boodschap die de presentator overigens ook richt op partijen als PvdA, FVD, PVV en 50PLUS.