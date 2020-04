Video! Luister naar Samuel L. Jackson en zijn kinderversje: “Stay THE FUCK at home!”

Hoe ga je om met het coronavirus? Heel simpel: blijf thuis. En als je dat nog niet duidelijk is, dan hebben we hier de eindheld van Hollywood en omstreken om het je nog één keer met veel pit in te peperen: stay the fuck at home! Jawel mensen: even de aandacht voor Samuel L. Jackson die het belangrijkste kinderversje in jaren voorleest.

Normaalgesproken zou je zeggen: houd die scheldwoorden uit de buurt bij kinderen. Maar anno april 2020 hebben we indringendere zaken aan ons hoofd. Namelijk: we moeten dat verdomde coronavirus verslaan. In ziekenhuizen en medische laboratoria wordt keihard gewerkt, maar de rest van de maatschappij kan ook z’n steentje bijdragen.

Hoe? Nou. Door gewoon thuis te blijven als dat ook maar eventjes kan. Geen bioscoopbezoekjes, niet naar theater en al helemaal niet theedrinken met oma. Voetbal gaat niet door, muziekles moet even zelf worden gedaan thuis en ook een biertje drinken op het terras is er voorlopig echt niet bij.

En wie beter dan Samuel L. Jackson om die boodschap nog eens duidelijk over te brengen. Jawel, door zijn legendarische audioversie van de al even legendarische bestseller Go the fuck to sleep in een eigentijds coronajasje te gieten. Dus, jongens en meisjes, luister naar meester Samuel L. en blijf the fuck thuis. Stelletje coronaverspreiders!