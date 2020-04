Video! Nieuwsuur onthaalt D66’er als neutrale expert, zij wil – verrassing!!! – miljarden kostende eurobonds

Heel toevallig allemaal weer hoor! Bij Nieuwsuur was gisteravond de econome Barbara Baarsma te gast. Zij mocht daar pleiten voor miljardenverslindende eurobonds, die Nederland uit een vorm van ‘tactische’ barmhartigheid ter beschikking zou moeten stellen aan Italië. Het NPO-nieuwsvehikel liet het echter na één belangrijk detail te vermelden: Barbara Baarsma is een actieve D66’er.

Het is verstandig om landen die zwaar getroffen zijn door corona financieel te steunen, zegt econoom Barbara Baarsma. “Driekwart van onze export zetten we af in de EU. Het is ook tactisch slim. We moeten ons kruit niet allemaal verschieten.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/l29Xj3Lt79 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) April 2, 2020

Nou, dan moeten we toch maar die coronabonds invoeren… toch? Dat zal de conclusie zijn van de gemiddelde Nieuwsuur-kijker gisteravond. Te gast was namelijk Barbara Baarsma, die mocht pleiten voor de garantstelling van Nederland voor Zuid-Europese brekebeentjes als Italië. Er ziet niets anders op!

Op het partijkantoor van D66 kunnen ze ongetwijfeld tevreden zijn: ze hebben één van hun sterren bij de NPO kunnen binnenschuiven als zogenaamde neutrale expert cq. academicus. Maar daarmee wordt een belangrijk deel van de agenda van Baarsma gewoon genegeerd: ze is politiek actief. Namens welke partij? Nou, wat een verrassing… namens de meest eurofiele partij uit heel het land: D66.

Baarsma schreef zelfs mee aan het verkiezingsprogramma van de partij voor de Europese Parlementsverkiezingen van afgelopen jaar. Kijk maar:

Dus onafhankelijke deskundige die verstandige dingen zegt? Ammehoela. We hebben hier gewoon een politieke operative die in neutrale vermomming Nederland een peperdure eurobonds-loer probeert te draaien!

Het is overigens niet de eerste keer dat Baarsma baarlijke nonsens de wereld in slingert via de NPO. Afgelopen zomer pleitte ze bij NPO Radio 1 al voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar zestien jaar.