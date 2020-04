Video! Peter R. de Vries hangt aan de lippen van mede-progressieveling Volkert van der Graaf: ‘Ben benieuwd!’

Als er een groot interview met Fortuyn-moordenaar Volkert van der Graaf binnenkort in een krant staat, dan gaat talkshowschnabbelaar Peter R. de Vries dat meteen lezen. Hij is zeer “benieuwd naar het gedachtengoed” van de man die Pim Fortuyn van het leven beroofde.

Bij RTL Boulevard heeft voormalig misdaadverslaggever Peter R. de Vries gisteren gezegd dat hij zeer “benieuwd” is naar de denkbeelden van Volkert van der Graaf, de radicaal-linkse man die op 6 mei 2002 met enkele pistoolschoten een einde maakte aan het leven van Pim Fortuyn. De voorwaarden van de voorlopige invrijheidstelling van de koelbloedige schutter lopen over twee weken af, en hij is vanaf dat moment net zo’n vrij man als iedere andere Nederlander.

Van der Graaf mag vanaf dan ook met de pers praten, en dat maakt De Vries nieuwsgierig naar zijn gedachtengoed:

“Als journalist zou ik er eerlijk gezegd best benieuwd naar zijn. Ik wil wel eens weten wat het gedachtegoed nu van die man is en hoe hij terugkijkt op wat hij heeft gedaan. Dat zou ik wel willen weten.”

Peter R. de Vries vindt verder dat het eens “afgelopen” moet zijn met alle commotie rondom de relatief lage straf die de Fortuyn-moordenaar in 2002 kreeg. Over andere moordenaars die worden vrijgelaten ontstaat ook geen commotie, aldus De Vries, dus over Van der Graaf moeten Joost Eerdmans en de familie Fortuyn óók niet zo miepen.

De Vries benadrukt bovendien dat hij vindt dat Van der Graaf voor de maatstaven van 2002-2003 toch fors gestraft is. Hij noemt de nabestaanden van Pim Fortuyn zelfs “naïef.”