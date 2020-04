Video! Theo Hiddema (FVD): ‘Australië bestelt 10 miljoen corona-testen, waarom wij niet?!’

Andere landen zetten de turbo aan op hun testcapaciteit voor het coronavirus. Australië is daar één van: het land dat 25 miljoen inwoners telt bestelde maar liefst 10 miljoen landen. Waarom doen wij dat niet, vroeg FVD-Kamerlid Theo Hiddema vandaag aan ‘coronagezant’ Feike Sijbesma in de Tweede Kamer.

Australië bestelde 10 miljoen Coronatests. @THiddema: “Waarom doen wij dat niet?!” ⤵️ pic.twitter.com/iV2PUhlOS7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 30, 2020

De landen die het meest succesvol zijn in het bestrijden van het coronavirus hebben één ding gemeen: zij hebben allemaal flink ingezet op testen, testen, testen. Daarna gevallen isoleren en alleen de zieke mensen en hun huisgenoten in quarantaine plaatsen – daardoor konden de economieën van die landen vrij ongeschonden door de coronacrisis komen.

In Nederland is er vanaf het begin ingezet op het opbouwen van groepsimmuniteit, maar al snel moest van dat rampzalige scenario worden teruggekeerd: de intensive cares zouden in no-time overbelast raken. Sindsdien kent Nederland een ‘intelligente lockdown’, die nu langzaam afgebouwd wordt.

Maar van al dat massale getest wil het nog maar niet komen. Opmerkelijk, want in Australië lukt het wél om 10 miljoen coronatesten te bestellen – een zeer groot aantal voor een land met 25 miljoen inwoners. Nederland – met z’n zeventien miljoen inwoners – zou dus op de één of andere manier dan toch aan zo’n 6,5 tot 7 miljoen tests moeten komen?

Reden voor FVD-Kamerlid Theo Hiddema om vandaag in de Tweede Kamer de coronagezant Feike Sijbesma maar eens aan z’n jasje te trekken. Of dat veel geholpen heeft? Oordeel vooral zelf, maar niemand kan straks zeggen dat het idee niet in de Kamer is besproken…