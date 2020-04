Video! Thierry Baudet lanceert groot plan om ondernemers te redden uit corona-poel des verderfs: ‘Kickstart!’

Forum voor Democratie heeft een plan ontworpen om de economie uit het slop te trekken na de monsterlijke dreun die ondernemers is uitgedeeld door de coronacrisis. Bij OP1 mocht Thierry Baudet dit plan toelichten, en kon hij vertellen al belangrijke voorstanders te hebben gevonden: Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland en Hans de Boer van VNO-NCW.

Is de VVD nog wel dé ondernemerspartij? Niet als het aan FVD-voorman Thierry Baudet ligt, die met een groot plan komt om te zorgen dat de Nederlandse ondernemers – voornamelijk het midden- en kleinbedrijf – niet het kind van de coronarekening worden. En daarmee natuurlijk ook de rest van de bevolking, want er staan een hoop banen (experts denken zo’n slordige 1 miljoen) ineens op de tocht door het dodelijk virus.

Dus wat wil Baudet er aan doen? Nou, dat beschrijft hij in een gedetailleerd plan op de website van zijn partij. Het begint hiermee

“• Huidige maatregelen schieten voor een hele grote groep ondernemers tekort;

• Er komt een extra optie die deze groep ondernemers ook vooruit helpt;

• Die optie is voor de gehele MKB-markt toepasbaar, vooral voor bedrijven met weinig of geen personeel;

• Het beoogde doel van kabinet (personeel in dienst houden) blijft intact;

• De omzetvergoeding geldt voor ZZP-ers en MKB ondernemers met omzet tot 50 miljoen euro en is vooral voor klein MKB + ZZP’er dé oplossing;

• Dekt veel meer kosten voor de ondernemer dan enkel de personeelskosten;

• Maandelijkse uitbetaling;

• ZZP-bijstandsvergoeding kan vervallen en neemt druk weg bij gemeenten.”