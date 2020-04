Video! Thierry Baudet: ‘Nationaliseer KLM als Rutte opnieuw faalt in coronacrisis… ontvlecht dramatische fusie!’

FVD-voorman Thierry Baudet heeft gezegd dat hij graag wil dat Nederland de luchtvaartmaatschappij KLM nationaliseert als de coronacrisis nog veel langer aanhoudt. De fusie met Air France is “dramatisch” geweest, en een “blunder van het kaliber-euromunt.”

Als het aan FVD-leider Thierry Baudet ligt moet Nederland de schaarse kansen die het geboden krijgt in de coronacrisis zeker aangrijpen, zo vertelde hij gisteravond bij het NPO-radioprogramma WNL Haagse Lobby. Als het kan, wil Baudet graag dat Nederland de huidige ‘intelligente lockdown’ stapsgewijs gaat afbouwen via een – hopelijk – minstens zo intelligente exitstrategie.

Maar als dat niet gaat en het coronadrama maar blijft voortsudderen, dan moeten er drastische ingrepen gedaan worden. Niet alleen op het gebied van de gezondheidszorg, maar ook in de luchtvaart. Want dat Parijs in deze tijden de de facto baas is over de Nederlandse nationale luchtvaartvervoerder, dat was ook voor de coronacrisis al onverteerbaar. Dat drama is er niet beter op geworden door het coronavirus. Dus als het huidige klimaat aanhoudt… hup, nationaliseren die hap:

“Baudet is voor een gefaseerde lockout, waarbij Nederland stapsgewijs uit de lockdown fase gaat. Ook is hij voor het opnieuw nationaliseren van KLM bij een langere intelligente lockdown, zo laat hij weten. “De fusie van KLM met Air France was natuurlijk een blunder van het kaliber euromunt: dat hadden we nooit moeten doen. Ik vind dat KLM niet failliet mag gaan en ik zie mogelijkheden dat we die dramatische fusie kunnen ontvlechten.””

Kom maar op.