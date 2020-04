Video! Thierry Baudet: ‘Regering doet niets om criminele asielzoekers Nederland uit te zetten’

Tijdens een nieuwe aflevering van het FVD Journaal, een terugkerende livestream van Forum voor Democratie, heeft partijleider Thierry Baudet hard uitgehaald naar het kabinet-Rutte. Die doen helemaal niets om criminele asielzoekers uit te zetten, is zijn verwijt.

Gisteren verscheen er op het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie een nieuwe aflevering van het zogeheten FVD Journaal. Partijleider Thierry Baudet ontving enkele gasten van binnen en buiten de partij om actuele zaken te bespreken. Met Kevin Kreuger van de Amsterdamse afdeling besprak hij het gasverbod in de gemeenten, en ook was promovenda Eva Vlaardingerbroek te gast.

Laatstgenoemde besprak de laatste cijfers rondom de criminele asielzoekers afkomstig uit veilige landen, die in Nederland nu al geruime tijd de boel op stelten zetten. Staatssecretaris Mark Harbers is reeds afgetreden om het wanbeleid, maar uit een nieuw rapport over de kwestie blijkt het probleem sindsdien allesbehalve opgelost te zijn.

Een deel van het probleem wordt gevormd door de EU, die er op hamert dat Nederland de criminele asielzoekers wel een ‘menswaardig bestaan’ moet blijven bieden – ondanks gepleegde misdaden. Anderszijds wil Marokko hun eigen ingezetenen ook niet terugnemen:

“Wij hebben toch ook het Marrakesh-immigratiepact ondertekend,” schampert Baudet: “zodat Marokko die mensen weer zou aannemen? Dat is ons verteld twee jaar geleden!” Vlaardingerbroek kopt ‘m graag binnen: “Dat is ons verteld, en zoals we toen al wisten is daar natuurlijk helemaal niets van waar.”

En het kabinet? Die legt zich neer bij wat Rabat en Brussel verlangen van Nederland, aldus Baudet, en doet verder “niets.”