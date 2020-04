Video! Thierry Baudet: ‘Veel te veel Kamerleden in klein gebouwtje, als er één corona heeft, krijgen ze het allemaal!’

Thierry Baudet wil de verouderde regels van de Eerste Kamer aanpassen – ze zijn te star, achterhaald en in tijden van het coronavirus zelfs gevaarlijk. Dat zegt hij in een video-interview met Ongehoord Nederland. Eerste Kamerleden moeten zich online kunnen inchecken – dat houdt de kans op coronabesmetting laag.

Thierry Baudet ziet met lede ogen aan hoe de Eerste Kamer gevangen wordt gehouden door z’n eigen halsstarrige regels. De Tweede Kamer heeft de besluitvorming gewoon bijna helemaal stilgelegd, maar de Eerste Kamer draait gewoon door. Dat moet wel: er moeten minstens 38 van de 75 senatoren aanwezig zijn om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen – het zogeheten quorum moet gehaald worden.

De FVD-leider noemt dat een “hele gekke situatie,” gezien de overheid de rest van Nederland ontraadt om meer dan noodzakelijk te reizen. En die Eerste Kamerleden zitten dan met z’n allen “in zo’n klein gebouwtje,” dus “als één iemand corona heeft, dan heeft iedereen corona,” na een behandeling van één wet. “Heel onverstandig,” meent Baudet. Zeker omdat Eerste Kamerleden gemiddeld meer op leeftijd zijn en dus behoren tot een risicogroep.

De oplossing? Een “digitaal quorum hanteren,” stelt de oppositieleider voor. Het principe is eenvoudig: “mensen checken in via een soort portal,” en indien nodig kan dat telefonisch geverifieerd worden. Dan is “voldaan aan het principe dat er voldoende mensen betrokken moeten zijn bij een besluit, maar hoeven ze niet aanwezig te zijn.”

Geen slecht idee, nietwaar?