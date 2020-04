Video! Thierry Baudet vindt dat kabinet ondernemers in de corona-kou laat staan: ‘Ze worden vergeten!’

Thierry Baudet heeft vanochtend bij Goedemorgen Nederland gepleit voor meer ruimte voor ondernemers om ook in deze coronacrisis hun werk te kunnen blijven doen. Doordat ze gisteren buiten de boot vielen doet het kabinet niet alles wat ze kunnen doen om deze zwaargetroffen groep Nederlanders zoveel mogelijk te helpen, vindt hij.

FVD-voorman Thierry Baudet kondigde vanochtend bij het WNL-programma Goedemorgen Nederland aan met een Kamermotie te komen met als oproep de ondernemers van ons land beter te beschermen. Want gisteren kwam er verlichting voor basisschoolleerlingen en sportende jongeren, maar niet voor ondernemers. Het water staat ze aan de lippen, en het kabinet doet weinig om ze te beschermen vindt de FVD’er.

Daarom moeten er meer maatregelen worden getroffen om de ZZP’ers en MKB’ers in dit land overeind te houden. Aldus Baudet:

“Met maatwerk, creatieve oplossingen en met steun voor ondernemers die buiten dat compensatiepakket vallen kunnen ondernemers beter door het kabinet gesteund worden, vindt Baudet. Vandaag dient Baudet een motie in om te proberen het kabinet meer te laten doen. “Voor juist die groep die nu buiten de boot valt, die niet veel heeft aan de loonkostencompensatie”, zegt hij. Sommige kappers, horecaondernemingen en sportscholen, kunnen volgens de fractievoorzitter precies voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Dit soort ondernemingen zouden dus weer open kunnen.”

De woorden van Baudet vinden onmiddellijk bijval van Jacco Vonhof van Ondernemend Nederland. Hij geeft aan het eens te zijn met de FVD-leider, en dat het kabinet best wel wat meer rekening had mogen houden met het feit dat vele ondernemers in contactberoepen veiligheidsprotocollen hebben opgesteld: “Iets meer ruimte bieden aan de economie helpt ook de samenleving verder.”