[VIDEO] Wilders spreekt de natie toe: ‘Wij zijn een sterk volk. En we geven nooit op’

De PVV heeft een nieuwe video op YouTube gezet waarin het Nederlandse volk moed wordt ingesproken in deze voor veel mensen bijzonder moeilijke tijden. De Nederlander is, horen we, sterk en geeft nooit op. Doorzetten dus, en dan bouwen we de economie straks samen weer op.

De video is vooral gericht aan mensen die in de zorg werken — maar ook aan de rest van Nederland. We zien verpleegsters voorbijkomen, chirurgen en huisartsen. “Wij zijn onze zorgmedewerkers heel dankbaar,” komt er in beeld te staan terwijl die zorghelden voorbij komen, “voor hun oneindige inzet.”

“Zij werken dag en nacht met gevaar voor eigen leven vol passie en energie om mensen met corona in leven te houden.”

“We zijn onze zorgmedewerkers,” wordt vervolgens herhaald, “heel dankbaar. Overal en altijd. In de thuiszorg, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken, en alle anderen. Overal. En altijd. Veel dank!”

Vervolgens richt de video zich aan alle andere Nederlanders. “We weten dat het niet makkelijk is. Thuiswerken kan een uitdaging zijn. Maar wij blijven zoveel mogelijk thuis.”

En dan horen we de stem van Geert Wilders zelf. “Wij zijn een sterk volk. En we geven nooit op. In de wetenschap dat we vroeg of laat ook dít zullen overwinnen. Sterkte, Nederland!”

Een mooie, patriottische, dankbare video.

Of mogen we dat ook al niet meer zeggen omdat het de PVV is die deze video in elkaar heeft gezet?

