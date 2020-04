Volslagen kolderidee: tijdens coronacrisis kinderen cijfers geven voor Minecraft, Fortnite en FIFA20

Hoeveel schade de coronacrisis heeft aangericht aan het basis- en middelbare onderwijs, moet nog worden bezien. Maar één ding kunnen we alvast wél vaststellen: de schade aan de kwaliteit van de adviezen van onderwijsexperts is al aanzienlijk. Een nieuw advies circuleert: om kinderen cijfers te geven voor het spelen van computerspelletjes in plaats van voor zaken als taal, rekenen, aardrijkskunde of geschiedenis.

Van gekkigheid weten onderwijsexperts niet meer wat ze aanmoeten met alle kinderen die door de uitgebreide ‘educatieve shutdown’ die is afgekondigd wegens het coronavirus thuiszitten. Onderwijsadviseurs hebben inmiddels de gekste plannen verzonnen om te zorgen dat kinderen geen achterstanden oplopen. Dus is hier een nieuw idee: kinderen niet beoordelen op hun lees- of rekenvaardigheden, maar op hoe goed ze zijn met game als Minecraft of Fortnite.

Dat klinkt misschien een beetje als een slechte grap, maar het ministerie van Onderwijs van Malta overweegt dat nu dus écht. Dus wellicht kunnen binnenkort kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 overgaan omdat ze zo goed zijn in huizen bouwen, anderen neerschieten met idiote geweren of virtueel wereldkampioen worden? Wie weet:

“Advisors to the Maltese education ministry suggested that games like FIFA 20, Minecraft, Fortnite, Rocket League, F1 2019, Need For Speed, The Crew 2, and Little Big Planet 3 amongst others, could be used for grading students instead of annual exams.

According to a dossier seen by MaltaToday, the ministry was asked to consider allowing primary and secondary school teachers to assess their students according to accomplishments in “mock leagues” for sports simulation games like FIFA 20; or creativity in sandbox video games like Minecraft.”