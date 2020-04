Voor wie werkt de lockdown? Beleggers!

We zien al dat mensen massaal de intelligente lockdown bekritiseren. Het lijkt erop dat de lockdown voor veel mensen niet werkt en dat nieuwe maatregelen echt nodig zullen zijn. Toch zijn er wel mensen die slim weten te profiteren van de hele situatie… beleggers.

Nu er gespeeld wordt met ons belastinggeld kunnen we weinig doen behalve profiteren van de vallende dominostenen.

We zagen de afgelopen weken de beurzen al flink instorten. Ondertussen zie je dat alle centrale banken de registers optrekken en steeds meer geld bijdrukken. Nu gaat het weer even wat beter. Mooi toch? Niet als het aan de meeste economen ligt. Het systeem lijkt gebroken en hyperinflatie ligt op de loer.

Toch zijn er enkele partijen die hier van profiteren. Dit zijn de mensen die aan short selling doen. Het zijn een beetje de piraten van de financiële wereld die zich alvast voorbereiden op de volgende grote crash. Een short positie geeft de houder daarvan namelijk geld bij dalende koersen. Dit is natuurlijk ideaal in deze tijden. En waarom zou je in deze zogenaamde ‘intelligente lockdown’ niet zelf eens mogen profiteren?

Dit kan je doen door zo actief mogelijk te beleggen. Je kan namelijk met derivaten zonder commissie speculeren op stijgende en dalende koersen van alle bekende aandelen.

Je ziet dat de beurskoersen een slechte perioden beleven. Tegelijkertijd zie je dat partijen als DEGIRO meer klanten dan ooit trekken. Er zijn zelfs zoveel mensen die gaan beleggen dat ze een wachtrij hebben moeten instellen.

Ben je een optimist en geloof je op herstel? Dan kan je natuurlijk prima wat aandelen opkopen. Zeker op de korte termijn kan je soms wel tientallen procenten aan directe winst behalen. Had je een paar dagen aandelen Shell gekocht dan had je nu al meer dan 30% aan rendement behaalt.

De toekomst is echter onzeker. Het is daarom belangrijk om scherp te blijven. De Nederlandse aanpak van het coronavirus kan gevaarlijk zijn en de crisis kan nog veel grotere proporties aannemen. Wil je een intelligente keuze maken in onintelligente lockdown? Dan is beleggen geen slecht idee. Maar blijf er wel bovenop zitten.

Vandaag kan alles stijgen. Morgen kunnen de dominostenen vallen. Bereid je daarom voor en zorg dat je op het juiste moment een positie inneemt. En vergeet nooit: beleggen kan geld kosten!

Wat denken jullie dat er met de beurzen gaat gebeuren? Komt er nog een grotere crash dan we in 2008 hebben meegemaakt? Of gebeurt er een wonder?