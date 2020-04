Wilders deelt ziek nieuws uit Pakistan: cricketspeler die beloning uitloofde voor dood van Wilders maakt comeback

PVV-voorman Geert Wilders en diverse van zijn actieve politici zijn hevig teleurgesteld in de autoriteiten van de cricketsport. Binnenkort keert Khalid Latif terug in de sport nadat hij vijf jaar geleden aan wedstrijdvervalsing deed… Oh ja, en hij loofde tienduizenden euro’s uit aan degene die Wilders zou vermoorden.

2022 wordt een zwart jaar voor de cricketsport: speler Khalid Latif mag dan na een verbanning van vijf jaar weer terugkeren als professioneel beoefenaar van de sport. In 2017 werd hij namelijk gegrepen omdat hij aan wedstrijdvervalsing had gedaan. Maar Latif heeft meer op zijn kerfstok: hij bood in 2018 ruim 3 miljoen Pakistaanse rupies (zo’n €16.600 euro) aan om Geert Wilders om het leven te brengen. Dat heeft tot dusverre geen enkel vervolg gekregen, maar de oproep staat wel op band.

Op Twitter protesteert de PVV-leider daar nog eens tegen door een artikel te delen van het uiterst islamkritische blog Jihad Watch, van David Horowitz. Het artikel bespot de islam en citeert Koranverzen waaruit zou blijken dat Latif slechts zijn plicht als moslim doet door geld uit te loven voor de dood van Wilders. “Pakistan: Muslim cricketer set to make comeback despite offering reward for murder of “blasphemer” Geert Wilders“, luidt de kop.

De aanhang van het Kamerlid is er furieus over. Het Rotterdamse PVV-raadslid Maurice Meeuwissen moet niets hebben van Latif of zijn uiterlijk: “Wat een rotkop!” Ook voormalig PVV-Kamerlid en -europarlementariër André Elissen voelt erg mee met zijn partijleider: “Verschrikkelijk!”

Verreweg het felst is het zogeheten “PVV-meisje Els“. Zij weet wel wat er moet gebeuren met lui zoals de genoemde Pakistaanse cricketspeler: “Die debiel moeten ze gewoon levenslang vastzetten!,” Aldus Els: “Wat een varken 🐷🤬”