Wilders laaiend: ‘Totaal onacceptabel dat IC’s willen selecteren op leeftijd… ieder mensenleven is evenveel waard!’

PVV-voorman Wilders is het er volstrekt niet mee eens dat de staf van intensive cares erover nadenkt om bij intensive cares te patiënten te selecteren op leeftijd. De oppositieleider vindt dat die regel van tafel moet, en gaat dat in de Tweede Kamer morgen proberen te bereiken.

Het zal niemand ontgaan zijn: door het coronavirus loopt de vraag naar bedden op Nederlandse intensive cares hard op. De capaciteit is al meerdere malen opgeschaald, maar nog steeds dreigt een tekort aan die kostbare ligbedden met beademingsapparatuur om de zwaarst getroffen coronapatiënten er – hopelijk – weer bovenop te krijgen.

De stijging is zo fors, dat ziekenhuizen overwegen om de zogeheten triage aan te scherpen: patiënten boven een bepaalde leeftijd komen dan niet meer in aanmerking voor een plek op de intensive care. De Telegraaf schrijft erover:

“Er is onrust ontstaan over de voorgestelde verscherpte triage-regels, waarbij onder meer mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen als er een tekort aan bedden zou komen.”

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders vindt dat een totaal onacceptabele zaak. Hij neemt het woord ‘discriminatie’ niet in de mond, maar maakt aan zijn volgers op Twitter wél duidelijk dat hij vindt dat deze selectie op ouderdom moet verdwijnen:

“Totaal onacceptabel. Ieder mensenleven is evenveel waard en leeftijd is geen medische aandoening. Deze regel moet worden geschrapt “

Morgen is er in de Tweede Kamer wederom een debat over de coronacrisis in Nederland, en de gevolgen die deze nog altijd heeft voor de gezondheidszorg. Wilders zal de kwestie dan aanhangig maken: “Ik zal dat namens de PVV woensdag voorstellen in het kamerdebat.”

Of hij succes heeft, weten we aan het einde van de dag als premier Rutte gesproken heeft en over alle nieuwe coronamoties plenair gestemd is.