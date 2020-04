Wilders laat niets heel van VVD-ministers: ‘Schaamteloos, incompetent… Sukkels is nog een te vriendelijk woord!’

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over de handelswijze van diverse VVD-bewindslieden. Behalve premier Rutte en minister Blok (Buitenlandse Zaken) moet ook staatssecretaris Broekers-Knol het ontgelden. Voor de liberale politici is “sukkels een nog te vriendelijk woord,” aldus de briesende oppositieleider.

Wilders lijkt zich met de dag bozer te maken om de wijze waarop het kabinet optreedt in de coronacrisis die Nederland nu al weken in de greep houdt. Met name een reeks aan VVD-gezagsdragers moet het daarbij ontgelden.

Gisteren al kreeg premier Rutte de wind van voren. Hij zou Nederland met “10-0” hebben achtergezet in de strijd tegen corona, door de afgelopen jaren zo verschrikkelijk hard te bezuinigen op de zorg. “Rutte is geen held,” zo stelt Wilders daarbij vandaag ook nog: “Rutte faalt!”

Ook het door Ruttes VVD-vriend Stef Blok gerunde Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt een veeg uit de pan voor volstrekte incompetentie inzake de mondkapjessaga:

“Miljoenen goedgekeurde en gecertificeerde mondkapjes werden met hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland naar China gevlogen. Maar Nederland kocht in China daarna ladingen ongeschikte en niet gecertificeerde prularia. Sukkels is nog een te vriendelijk woord hiervoor. #incompetent.”

Ook voor staatssecretaris Ankie-Broekers heeft Wilders een straffe tekst klaarliggen. Broekers-Knol wil vanaf juli dat Nederlandse gemeenten maar liefst 6500 vluchtelingen een huurwoning krijgen. De PVV’er vindt dat onverteerbaar:

“De VVD is totaal de weg kwijt. Zelfs in tijden van crisis krijgen gelukzoekers gratis woningen toebedeeld door VVD-staatsecretaris Broekers-Knol en hebben Nederlanders die al jaren op de wachtlijst staan het nakijken. Nederlanders laatst. Schaamteloos.”

Het moge duidelijk zijn: vijftien jaar na de breuk van Wilders en de VVD staat deze nog lang niet op het punt om gelijmd te worden…