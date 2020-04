Wilders na asielmoord Heesch: ‘Vreselijk! Stop gelukzoekers die moordend en stelend door ons land gaan!’

PVV-leider Geert Wilders wil snel de grenzen sluiten voor asielzoekers die “moordend en stelend door het leven gaan” in Nederland. De politicus zegt dat na aanleiding van de moord op de 18-jarige Rik van de Rakt door een steekgrage asielzoeker uit Soedan.

In Oss werd afgelopen weekend de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch vermoord. Hij werd door messteken om het leven gebracht. De vermoedelijke dader? Een asielzoeker uit Soedan.

Toen Geert Wilders dat laatste nieuws hoorde, bracht hij direct zijn steun uit aan alle nabestaanden van Rik in zijn woonplaats: “Vreselijk,” begint Wilders: “Steun aan iedereen in Heesch, de familie en vrienden van het slachtoffer in het bijzonder.”

De PVV-voorman verbindt er echter ook een politieke boodschap aan, want dat niet alle asielzoekers in Nederland zuiver op de graat zijn is een punt dat de oppositiepoliticus wel vaker benadrukt. Daarom moeten de “grenzen dicht,” laat hij via een hashtag in een tweet weten. Criminele asielzoekers moeten geweerd worden vindt Wilders:

“Het is helaas niet de eerste keer dat gelukzoekers ons land onveilig maken en moordend en stelend door het leven gaan. Dit moet stoppen.”

De reden voor de moord is nog altijd onbekend, al houdt de politie rekening met een mogelijk terroristisch motief. “In dit stadium houden we alle scenario’s open,” laat een woordvoerder weten aan de pers.