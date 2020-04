Wilders onverbiddelijk: ‘Kabinet laat corona-zorghelden keihard in de steek, ze zouden eigenlijk moeten aftreden!’

Volgens PVV-fractievoorzitter Geert Wilders is het eigenlijk onvergeeflijk dat er zo weinig mondkapjes, handschoenen en veiligheidsbrillen ter beschikking zijn gesteld aan ziekenhuismedewerkers. Vandaag werd bekend dat ruim 14.000 van hen besmet zijn met het coronavirus. “Vreselijk!”, aldus de oppositieleider die er eigenlijk consequenties aan zou willen verbinden.

Als Nederland niet in een coronacrisis had gezeten, had PVV-leider Geert Wilders nu het onmiddellijke aftreden van het gehele kabinet-Rutte geëist. Dat zegt de partijleider vandaag op Twitter, waar hij reageert op de dagelijkse coronacijfers. Daaruit blijkt dat er sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland maar liefst 14.000 zorgmedewerkers de ziekte zelf hebben opgelopen. Negen van hen zijn ook daadwerkelijk overleden.

Dat is een bittere pil voor het PVV-Kamerlid, aangezien deze “zorghelden” zelf het hardst werken om de pandemie het hoofd te bieden. Dat moeten zij doen zonder afdoende beschermingsmiddelen, een situatie die zich nooit had mogen voordoen. Als Nederland niet nú dringend een missionair kabinet nodig had gehad om de crisis het hoofd te bieden had Wilders onmiddellijk premier Rutte gevraagd om zijn portefeuille in te leveren bij de Koning. Hij heeft hulpverleners “keihard in de steek gelaten,” aldus Wilders:

“Zorghelden keihard in de steek gelaten door kabinet. Te weinig getest, te weinig beschermingsmiddelen en nu massaal besmet, in ziekenhuis opgenomen en 9 doden te betreuren. Vreselijk! In een niet-crisissituatie had het kabinet meteen moeten aftreden.”

Bij gebrek aan een aftredend kabinet gaat de Tweede Kamer op verzoek van de PVV’er volgende week in debat met minister Van Rijn over het tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. De Kamer steunde bijna unaniem het idee. Van Rijn “kan zijn borst alvast natmaken,” zo kondigt Wilders alvast aan.