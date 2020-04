Wilders slaat groot alarm over fnuikend tekort aan mondkapjes: ‘Onbeschermd werken in zorg is nu levensgevaarlijk!’

PVV-leider Geert Wilders is er niet gerust op dat de Nederlandse regering alles op alles zet om voldoende mondkapjes en andere beschermingskleding bij dokters en ander zorgpersoneel te krijgen. Hij stelt er daarom nog eens spoedkamervragen over. Zijn insteek? “Onbeschermd werken in de zorg is nu echt onacceptabel en zelfs levensgevaarlijk.”

Uit Amerika komen hartverscheurende beelden: ziekenhuiszusters die huilend hun baan opzeggen, omdat ze worden gedwongen om zonder afdoende beschermingsmiddelen te werken met patiënten die lijden aan het coronavirus, zoals mondkapjes en vuurwerkbrillen.

Er zijn signalen dat dit ook in Nederland dreigt te gebeuren, en PVV-voorman Geert Wilders zint dat allemaal helemaal niets. Daarom stelt hij vandaag samen met zijn fractiegenote Fleur Agema een zestal Kamervragen die hij hoopt beantwoord te krijgen voor woensdag, als het wekelijkse debat van de Tweede Kamer over het coronavirus aanvangt.

Wilders geeft aan dat zorgmedewerkers die onvoldoende beschermd zijn tegen besmetting van het coronavirus hun leven gewoon in de waagschaal leggen als zij aan het werk zijn. ‘Onacceptabel,’ aldus de oppositieleider:

“Nog steeds is er een groot tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Onbeschermd werken in de zorg is nu echt onacceptabel en zelfs levensgevaarlijk. Kamervragen samen met ⁦Fleur Agema⁩.”

In de Kamervragen herinnert Wilders minister Van Rijn aan de toezeggingen die het kabinet reeds heeft gedaan om te zorgen dat doktoren, zusters en alle anderen die met coronapatiënten werken genoeg beschermingsmiddelen krijgen. Hoe staat het met de uitvoering hiervan, willen Wilders en Agema weten.