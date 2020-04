Wilders: ‘Stop nou met dat krankzinnige klimaat- en stikstofbeleid! We zitten in corona- en economische crisis!’

PVV-voorman Geert Wilders vindt het echt absurd dat het kabinet-Rutte III gewoon doorgaat met het prijzige beleid om de klimaatdoelstellingen te behalen en de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Maar Nederland kan zich dat niet permitteren, vindt de oppositievoorman: “We zitten in een corona- en economische crisissituatie!”

Wie dacht dat de coronacrisis betekent dat alle ambitieuze kabinetsplannen op de plank blijven liggen komt bedrogen uit. Het huzarenstukje van dit kabinet, het met draconische maatregelen te lijf gaan van de stikstofcrisis en de klimaatverandering, blijft fier overeind. “Ondanks de coronacrisis komt het kabinet binnenkort met een miljardenplan om de uitstoot van stikstof tot 2030 fors te verminderen en de natuur te versterken,” zo kopt De Telegraaf op Twitter.

PVV-leider Geert Wilders heeft dat ook gelezen, maar is het er totaal niet mee eens. Nederland kan zich die zaken helemaal niet veroorloven, vindt het markante Tweede Kamerlid. Het kabinet zou dus moeten besluiten om te stoppen met het kostbare beleid om de uitstoot van CO2 en stikstof omlaag te krijgen, en in plaats daarvan miljarden euro’s de economie en de zorg in pompen. Wilders:

“Stop nou met dat krankzinnige klimaat- en stikstofbeleid! We zitten in een Corona- en economische crisissituatie! Pomp die miljarden nu maar in onze economie en onze zorg!”

Wilders’ pleidooi om het stikstofbeleid te beëindigen wordt ondersteund door een artikel van de hand van energiedeskundige RPML, dat eerder vandaag op De Dagelijkse Standaard verscheen. De man legde Duitse stikstofcijfers van afgelopen Pasen naast de strenge anti-autoregelgeving en kwam tot de conclusie: er zit geen verband tussen de twee zaken. “Wordt dan de vraag waar de stikstof en fijnstof dan wel vandaan komen?”, zo vraagt RPML zich openlijk af: “Nee! De primaire vraag is: zijn de huidige stikstof- en fijnstofgrenzen wel relevant? Al decennia lang dalen deze namelijk sterk.”