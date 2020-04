Wilders valt Asscher (PvdA) aan op ‘in het wit voor de zorg’: ‘Hypocriet! Zijn kabinet sloot verzorgingshuizen!’

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor zijn PvdA-collega Lodewijk Asscher, die gisteren een witte outfit droeg om zorgmedewerkers te steunen. Dat is hypocriet, aldus de blonde politicus. Asscher was namelijk vice-premier van een kabinet dat flink bezuinigde op de zorg.

Gisteren besloot Lodewijk Asscher, samen met enkele andere politici, om z’n witte kloffie uit z’n kast te pakken. Hij droeg een wit t-shirt voor de actie #inhetwitvoordezorg. Dat was om alle zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken in het verband met de coronacrisis die hun werk in deze periode extra zwaar maakt.

Asscher zei er zelf dit over:

“Extra diensten, ingetrokken verloven, gepensioneerden die terugkeren om te helpen. Ik ben diep onder de indruk van de kunde, de betrokkenheid en de inzet van de mensen in de zorg. ❤ Daarom ben ik vandaag ook #inhetwitvoordezorg”

Mooi gebaar. Maar PVV-voorman Geert Wilders vond het echter een “hypocriet” gebaar, zo liet hij duidelijk weten. Want de PvdA-fractievoorzitter hijst zich nu misschien in een wit pak, maar tijdens de periode van de linkse politicus als vice-premier tussen 2012-2017 zette hij toch de schaar zetten in de financiering van allerlei onderdelen van de zorg. Wilders somt op:

“- 77.000 zorgmedewerkers ontslagen

– Verzorgingshuizen gesloten

– Huishoudelijke hulp gehalveerd

– 90% dagbesteding dementerenden weg. Etc., etc., etc. #hypocriet”

En dat is natuurlijk ook wel weer een beetje waar, toch?