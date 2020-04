Wilders wil actie tegen snelle toename corona: ‘Stap over schaduw heen, vraag Duitsland meer patiënten op te nemen!’

PVV-voorman Geert Wilders eist dat het kabinet snel “over de schaduw heenstapt” en Duitsland formeel vraagt om Nederlandse patiënten over te nemen. Dat doet de oppositieleider naar aanleiding van de dagelijkse update over nieuwe coronabesmettingen en -ziekenhuisopnames in ons land, die opnieuw een grote stijging laten zien.

De cijfers die het RIVM vandaag publiceerde over de verspreiding van het coronavirus in Nederland hebben PVV-fractievoorzitter Geert Wilders niet bepaald gerustgesteld. De politiek leider zag, samen met de rest van het land, het aantal coronadoden stijgen tot boven de 1300 en het aantal geregistreerde geïnfecteerden tot bijna 15.000.

Geert Wilders ziet het met lede ogen aan: “Vergeleken met gisteren meer positief geteste personen, meer ziekenhuisopnames en meer doden te betreuren,” zegt hij: “En code zwart komt steeds dichterbij.” Code zwart betekent dat de Nederlandse intensive cares officieel overbelast zijn en ziekenhuizen in ons land niet meer de kwaliteit van zorg kunnen bieden die noodzakelijk is.

Voor de nationalistische politicus is dit dus écht het moment om met de hoed in de hand onze oosterburen te vragen om door corona gevelde Nederlanders op te nemen: “Minister De Jonge moet nu snel over zijn schaduw heenstappen en Duitsland echt vragen meer Nederlandse corona-patiënten op te nemen!”

Tot op heden is dit hooguit slechts mondjesmaat gebeurd. In de Tweede Kamer werd gisteren een motie van Wilders om dat te realiseren ternauwernood niet aangenomen: met 75 tegen 75 staakten de stemmen.