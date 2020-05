Actie tegen coronaspuugtuig: ‘Reizigers zonder mondkapje moeten worden bestraft!’

Als het aan een groot Rotterdamse vervoersbedrijf ligt worden de maatregelen voor overtreders van de coronamaatregelen harder aangepakt. Het verplichten van mondkapjes in het O.V. zou daarbij verplicht moeten worden.

Medewerkers van O.V.-bedrijven voelen zich nu ontzetten onveilig omdat coronaspugers en zwartreizigers vrij spel zouden hebben. Het verplicht dragen van een mondkapje zou daarbij al kunnen bijdragen aan de veiligheid van medewerkers en reizigers, aldus Henk van der Maden, voorzitter van de Rotterdamse RET-ondernemingsraad tegenover Rijnmond.

Van der Maden is bang dat de ‘intelligente lockdown’ niet langer valt te handhaven en dat het personeel -en dan niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere grote steden in Nederland- steeds vaker gevaar loopt.

Het betreden van het openbaar vervoer zonder een mondkapje zou daarbij een eerste stap kunnen zijn volgens Van der Maden. Al was het alleen maar om het toenemende aantal asociale coronaspugers tegen te gaan.