Agressieve horde corona-tuig uit IJmuiden timmert BOA het ziekenhuis in: “Kanker op!”

Op het strand van IJmuiden is gisteren een BOA zo hardhandig in elkaar geslagen dat hij zich moest melden in het ziekenhuis. Enkele handhavers werden belaagd, uitgescholden, natgemaakt, geschopt en geslagen door jeugdige strandgangers die het niet eens waren met de anderhalvemetersamenleving.

Dat de coronacrisis nog altijd niet voorbij is, en er nog altijd bepaalde voorzorgsmaatregelen geleden is nog niet bij iedereen geland. In het bijzonder niet bij een aantal agressieve jongeren op een strand in IJmuiden, die zich niet aan de aanwijzingen van enkele BOA’s – die in deze coronacrisis extra zichtbaar zijn – hielden en daarna een tik op de vingers kregen. Eentje vond het echt nodig om van een pier te springen waar dat niet mocht, en is aangehouden. Maar nadat hij zich vrijworstelde en terug naar z’n vriendjes rende ging het mis.

Want kennelijk zijn deze in badkleding gestoken jongelui nooit fatsoenlijk opgevoed, want toen bleek dat ze hun zin niet kregen vielen ze de handhavers gewoon aan, zoals ook op de video te zien is. Er wordt lustig met “kanker” gescholden en degenen die te laf waren om daadwerkelijk ook tikken uit te delen bleken prima in staat om de hulpagenten dan maar kletsnat te spetteren.

Het werd uiteindelijk een massale knokpartij, met serieuze gevolgen: één BOA kon zich melden in het ziekenhuis.Er zijn uiteindelijk slechts twee (!) aanhoudingen verricht, ondanks dat een hele groep hersenloze en geweldsliefhebbende ‘kanker’-schelders er in de rondte aan het meppen was.

Kom op zeg, politie en BOA’s. Er zijn mensen voor minder op water en droog brood gezet. Dit soort tikkende tijdbommen kan je niet vroeg genoeg uit de maatschappij plukken en vastzetten.