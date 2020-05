Alles en iedereen is zielig, stuur geld! Overheidskliekje van burgemeesters (ja, ook Halsema) en topambtenaren pleit voor werk mét behoud van uitkering en meer inspraak voor kinderen

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact (TWSI, wie?) vindt alles en iedereen zielig tijdens de coronacrisis en komt met een communism-lite advies aanzetten bij het kabinet: gewoon lekker veel geld rondpompen en veel aan symboolpolitiek met kinderen doen, want dat is nu hard nodig…

Zo’n beetje de hele wereld zit nog grotendeels op slot. Iedereen heeft er last van en sommige mensen worden nu eenmaal harder getroffen dan anderen, that’s life, zou je zeggen. Zo krijgen mensen last van stress door een mogelijk faillissement, of juist van de eenzaamheid door in quarantaine te zitten. Of door twee weken lang op een beademingsslang te hebben moeten zitten kauwen, vanwege een virus dat je bijna je eigen longen uit heeft laten kotsen. Allemaal even erg natuurlijk. En niet iets om onverschillig over te blijven!

‘Dat is zielig en moet anders!’ zeggen de leden van die werkgroep. Niet over de ic-patiënt met die buis nog in z’n strot hoor, nee, maar over het ándere zielige, stressende en eenzame deel van de Nederlandse bevolking. U weet wel: zzp’ers, flexwerkers, afgestudeerde jongeren, uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouderen en you name it.

Wie de werkgroepleden precies zijn? Oh, dat moet geen verrassing zijn: burgemeester Halsema van Amsterdam, burgemeester Depla van Breda, directeur Kim Putters van het SCP en Micha de Winter, emeritus hoogleraar pedagogiek. Mensen die kennelijk vanuit hun expertise met adviezen durven aankomen om kinderen en jongeren mee te laten praten over de anderhalve meter samenleving. En het een goed idee vinden om mensen met een uitkering aan het werk te helpen, maar dat ze die uitkering dan wel mogen behouden. Oh en nog een mooie: een soort ‘tijdelijk huishouden’ van alleenstaanden.

Hartstikke slim om eenzame alleenstaanden bij elkaar in één huishouden te proppen, terwijl de kans op een tweede coronagolf nog gewoon reëel is. Hou toch op man.

Volgens mij misbruikt die werkgroep de situatie gewoon om een soort proto-basisinkomen in te willen voeren. Beetje mixen met wat andere onzinnige maatregelen die het toch niet gaan redden en kijken wat er gebeurd.

Het is toch belachelijk dat men zich nu met deze doelgroepen bezighoudt? Helemaal als je kijkt wat ieder lid van die werkgroep voor een functie bekleedt. Hartstikke sneu dat mensen momenteel vol stress, paniek, angst en eenzaamheid zitten hoor, echt waar. Maar de andere optie is vechten voor je leven op de ic. En kans om anderen te besmetten, zodat die straks moeten vechten voor hun leven op de ic. Ja, dan maar even een maand of twee eenzaam en stressvol zijn. Men hoeft dan echt niet meteen met ‘gratis geld’ te gaan smijten en de diepe inzichten van kinderen te raadplegen. Oh oh, de arme ministers die zulke onzin hebben moeten aanhoren…