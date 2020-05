Annabel Nanninga (FVD) pakt in moskee biddende politieagenten aan: “Geloof wat je wil, maar niet in uniform!”

FVD-raadslid Annabel Nanninga heeft hard uitgehaald naar het beleid van de politie Amsterdam, die kennelijk toestaat dat geüniformeerde agenten meebidden in een moskee. Fnuikend voor de scheiding van kerk en staat, en de volksvertegenwoordigster is er dan ook fel op tegen dat zoiets nog eens gebeurt.

Met een reeks pittige raadsvragen poogt FVD Amsterdam-fractievoorzitter Annabel Nanninga te voorkomen dat de politie Amsterdam ooit nog op een genante manier op tv is zoals afgelopen weekend: toen zond de NOS beelden uit van geüniformeerde agenten en brandweerlieden, die aan het bidden waren in een zeer omstreden moskee in de hoofdstad ter ere van het aflopen van de Ramadan.

Op Twitter legt Nanninga kort en bondig uit waarom ze tegen het fenomeen van biddende agenten is: “Geloof wat je wil, maar niet in uniform.”

Nanninga wijst erop dat wetsdienders die in uniform deelnemen aan gebedsdiensten van welke godsdienst dan ook de politiegedragscode ‘lifestyle-neutraliteit’ schenden. Deze stelt dat ‘zichtbare uiting van levensovertuiging en religie afbreuk doet aan de gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid van de politiefunctie.’

Met een vleugje sarcasme vraagt Nanninga dan ook of de in 2011 opgestelde code ‘nog steeds actueel’ is. Verder meldt de frontvrouw van FVD Amsterdam dat het “zeer ongelukkig is dat dienders in deze moskee in uniform aan het gebed meededen, gezien de banden van de moskee met de Moslimbroederschap.”