Anti-lockdown activisten opgepakt door de politie: ‘Minstens twintig demonstranten afgevoerd naar cellencomplex’

Er was vandaag een demonstratie tegen ‘alles en nog wat’. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen het lockdown-beleid van Mark Rutte, maar ook tegen de uitbreiding van 5G en het beleid van het kabinet in het algemeen.

De ordediensten hebben de demonstranten gewaarschuwd dat ze anderhalve meter afstand moesten houden. Toen daar, door sommigen, geen gehoor aan werd gegeven, ging de politie over tot de arrestatie van enkele demonstranten. Vooral rondom het Centraal Station van Den Haag bleef het lange tijd onrustig.

In verband met het ordelijk en veilig laten verlopen van de demonstratie op de Koekamp, heeft de burgemeester van Den Haag opdracht gegeven de omstanders die de aanwijzingen van de politie niet opvolgen, te laten verwijderen. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) May 30, 2020

Diverse groepjes mensen waren zaterdag op de been om op meerdere plekken in Den Haag te demonstreren tegen de maatregelen van het kabinet Rutte III. Daarbij ging het niet alleen over de ‘intelligente lockdown’ maar ook over zaken als de uitbreiding van het %G-netwerk en de overige beleidsplannen van het huidige kabinet.