Anti-mondkapjeskabinet krabbelt terug: ook huishoudelijke hulp mag beroep doen op coronabescherming

Het kabinet laat hun weerstand tegen mondkapjes toch maar gedeeltelijk varen. Huishoudelijke hulp mag een beroep doen op de officiële Nederlandse voorraad. Er is wel één strenge voorwaarde: dat mag alléén als ze gaan werken bij iemand met het coronavirus.

Al maanden roept het kabinet dat mondkapjes een “schijnmaatregel” zijn. Terwijl allerlei buurlanden die gezichtsmaskers nu verplicht maken, is Nederland nog laconiek: het zou niet echt helpen, en de voorraad mondkapjes moet gebruikt worden voor de zorg waar ze écht wat kunnen bijdragen.

Maar nu komt er na maandenlange kritiek toch een ommezwaai in dat beleid. Voorzichtig, maar toch. De groep die mondkapjes mag dragen wordt uitgebreid met werknemers in de huishoudelijke hulp. Tenminste, als ze gaan werken bij iemand bij wie besmetting met het coronavirus is vastgesteld of daarvan verdacht wordt. Die groep mensen kan nu aanspraak maken op mondkapjes en andere beschermende attributen:

“Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloten. Als iemand met Covid-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.”

Zou het? Zou het kabinet, dat zo krampachtig heeft geroepen dat mondkapjes geen echte bescherming bieden, dan eindelijk tóch gaan vinden dat het wel zo is? Welja: de wonderen zijn de wereld kennelijk nog niet uit!