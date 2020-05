Arnon Grunberg zet 4 mei in voor betoog over Marokkanen en ‘gif verspreidende Kamerleden’

Bij de Nationale Dodenherdenking gisteren heeft schrijver Arnon Grunberg een toespraak gehouden waarin hij niet alleen vertelde over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over het heden. Hij sprak over Marokkanen en Kamerleden die gif zouden inbrengen bij de samenleving.

Vanwege de coronamaatregelen mocht vrijwel niemand op de Dam aanwezig zijn bij de Nationale Dodenherdenking, maar enkele notabelen waren er wel bij. Onder hen de Koning, premier Rutte, burgemeester Halsema en Comité-voorzitter Gerdi Verbeet. Maar onder de genodigden was ook een schrijver: Arnold Grunberg, wiens ouders de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in vol ornaat hebben meegemaakt. Hij mocht een lege Grote Kerk toespreken.

In zijn toespraak beperkte Grunberg zich daarbij niet tot de oorlogsjaren, maar trok zeer duidelijke parallellen naar het heden. Hij maakte duidelijk dat de taal die sommige Kamerleden nu uitslaan – bijvoorbeeld over Marokkanen – best eens zou kunnen uitmonden in een holocaust-achtige moordpartij. Hij zei letterlijk:

“Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Dat een Nederlander in Auschwitz kerosine over levende vrouwen en kinderen moest uitgieten begon met woorden, met toespraken van politici. Juist in deze geseculariseerde tijden rust, meen ik, een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn, om altijd voor ogen te houden dat de staat noodzakelijk is maar tevens een potentieel kwaad dat met achteloze vanzelfsprekendheid mensen, bevolkingsgroepen kan vermorzelen.”

De ‘Kamerleden’ worden niet nader gespecificeerd, maar wie gaat grasduinen in uitspraken van Grunberg die hij de laatste jaren deed leest al snel op wie hij doelt: Thierry Baudet en Geert Wilders

Het is ook niet voor het eerst dat Grunberg de Tweede Wereldoorlog voor z’n politieke karretje spant. Afgelopen najaar wilde de schrijver de holocaust gaan inzetten voor een nieuwe boekenprijs. Hij noemde Geert Wilders een “geestesgestoorde” en de doorsnee Nederlander een lid van een zogenaamd ‘rancuneus lompenproletariaat‘. Dat zijn grote woorden voor een man die vrouwen tot een abortus dwingt en ze mishandelt.