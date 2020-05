Au! Noors onderzoek wijst uit: de lockdown was een onnodige maatregel om het coronavirus uit te roeien

Nogal genant nieuws uit Noorwegen vandaag. Want als het klopt wat de baas van de landelijke gezondheidsorganisatie zegt, dan hebben heel wat landen – waaronder Nederland – voor niets de economie in het ravijn geduwd. De boodschap? Onderzoek lijkt voorzichtig te concluderen dat lockdowns geen zin hebben gehad tegen het coronavirus.

Uit Noors onderzoek blijkt dat lockdowns een veel kleiner effect hebben op het indammen van het coronavirus dan tot dusverre gedacht is. Dat is de conclusie die Camilla Stoltenberg, de directrice van de Noorse overheidsorganisatie die over gezondheid gaat, nu voorzichtig deelt:

“This raises an awkward question: was lockdown necessary? What did it achieve that could not have been achieved by voluntary social distancing? Camilla Stoltenberg, director of Norway’s public health agency, has given an interview where she is candid about the implications of this discovery. ‘Our assessment now, and I find that there is a broad consensus in relation to the reopening, was that one could probably achieve the same effect – and avoid part of the unfortunate repercussions – by not closing. But, instead, staying open with precautions to stop the spread.’ This is important to admit, she says, because if the infection levels rise again – or a second wave hits in the winter – you need to be brutally honest about whether lockdown proved effective.”