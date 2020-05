Bam! Reclame Code Commissie pakt zowel EU als Donald Duck aan voor betaalde eurofiele propaganda

De Europese Commissie en het weekblad Donald Duck hebben deze week een gevoelige nederlaag geleden bij de Reclame Code Commissie. Laatstgenoemde boog zich over een betaalde pro-EU-special in het Disney-magazine en kwam tot een vernietigend oordeel: “Voor kinderen onvoldoende herkenbaar als reclame.”

Frans Timmermans en zijn Brusselse vrienden hebben deze week een genante buikschuiver gemaakt. De Europese Commissie ging onderuit bij de Reclame Code Commissie, omdat ze de makers van het blad Donald Duck geld hadden gegeven om de Europese Unie de hemel in te prijzen. Daarover werd een klacht ingediend bij de commissie die toeziet op de ethiek van bladenmakers, en kwam tot het oordeel dat er ongeoorloofde reclame was gemaakt in het bij de jeugd geliefde stripblad. Follow the Money zag het vonnis in en schreef:

“Van het verstrekken van enkel en alleen neutrale informatie over EU-beleid is volgens de RCC dan ook geen sprake: ‘In plaats daarvan gaat het in feite om de aanprijzing van het denkbeeld dat de Europese Unie door de samenwerking voordelen biedt voor landen en hun inwoners, zoals vermeld in het voorwoord en uitgewerkt in de vorm van de strip in het blad.

Omdat de Donald Duck Europa-special een vorm van reclame is, had die moeten voldoen aan de regels van de Nederlandse Reclame Code. De RCC concludeerde dat het blad ‘voor kinderen onvoldoende herkenbaar als reclame’ is en daarmee in strijd met artikel 11.1 van de Code.”