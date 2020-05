Bam! Talkshowverslaafde Femke Halsema aangepakt: ‘Ze zit liever bij OP1 dan moties oplezen in de gemeenteraad!’

Het Amsterdamse raadslid Wil van Soest laat in een interview met De Telegraaf weten flink teleurgesteld in burgemeester Femke Halsema. Ze zit liever in een talkshow dan dat ze haar kerntaken als voorzitter van de gemeenteraad uitvoert, beet Van Soest de GroenLinks-coryfee toe.

Femke Halsema is al zo’n tien jaar geen landelijke politica meer, maar wie met enige regelmaat naar de praatprogramma’s op de televisie kijkt zou anders denken. De burgemeester van slechts één gemeente mag verdacht vaak aanschuiven aan talkshowtafels. Ergerlijk, zo vindt het Amsterdamse PvdO-raadslid Wil van Soest die liever ziet dat Halsema haar baan als burgemeester voor alle Amsterdammers naar behoren uitvoert.

In het takenpakket wat daarbij hoort staat ook het voorzitten van de gemeenteraad. Maar toen Halsema dat van de week weer eens liet schieten om aan te schuiven bij Op1 was voor Van Soest de maat vol. Ze liet De Telegraaf weten:

“Het voorzitten van de gemeenteraad is gewoon haar belangrijkste taak als burgemeester”, zegt Wil van Soest, fractievoorzitter van de PvdO. „Daarbij aanwezig zijn zou altijd voorrang moeten hebben. Het lijkt wel of ze de gemeenteraad een minder leuk onderdeel van haar werk vindt – zeker gezien de stortvloed aan moties die ze met grote tegenzin opleest – en liever naar een tv-show gaat.” Vorige week zat Halsema, terwijl de raad die avond werd voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter Rik Torn, enkele uren later wél bij tv-programma Op1.”

Het raadslid van de lokale ouderenpartij contrastreert het talkshowverslaafde optreden van Halsema met dat van haar voorganger Eberhard van der Laan. Zelfs toen kanker reeds het doodvonnis van de PvdA’er had getekend, bleef hij gewoon verschijnen bij raadsvergaderingen. Halsema laat zich echter “te pas en te onpas vervangen”, zegt Van Soest: “Ik erger me hier kapot aan.”