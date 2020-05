BNNVARA-cabaretier Dolf Jansen: ‘Iedereen die zeurt over NPO mag na 4 mei-event paar jaar z’n mond houden!’

Je moet de concerten die de NPO gisteren gaf zien als reden waarom de NPO boven alle kritiek verheven is. Wie dat niet doet, moet “minimaal” een “paar jaar zijn/haar mond houden.” Aldus Dolf Jansen, cabaretier en columnist van BNNVARA.

Dat Dodenherdenking en Bevrijdingsdag worden gebruikt om allerlei ideologische stokpaardjes te berijden, dat is iets waar we nu al een paar jaar bekend mee zijn. Dit jaar waren het o.a. Sylvana Simons en Arnon Grunberg die het nodig vonden om oppositiepolitici Geert Wilders en Thierry Baudet neer te zetten als de nazi’s in hun pre-genocidale fase.

Maar dat de jaarlijkse herdenking van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog ook wordt gebruikt om NPO-sceptici de mond te snoeren, is nieuw. Toch is het wat Dolf Jansen, bekend van menige BNNVARA-cabaretshow, dit jaar probeert. Omdat er onder de noemer Na de dam gisteravond allerlei artiesten optraden bij de NPO, mag de NPO niet verdwijnen, zo luidt de redenatie van Dolf Jansen:

“Iedereen die wat te zeuren heeft over de Publieke Omroep en iedereen die nog niet doorhad hoe groots en belangrijk onze cultuursector is mag volgens mij na Na de dam een paar jaar zijn/haar mond houden. Minimaal. ♫♫♥♥💪🏼💪🏼”

Waarom zoiets niet gekund bij een commerciële omroep, of waarom je ineens geen recht van spreken meer zou hebben als je niet mooi vindt wat Dolf Jansen wel mooi vindt, daarover zwijgt de cabaretier in alle toonaarden. Argumenten zijn verder ver te zoeken.

Vandaag begon Jansen dan ook alweer terug te krabbelen. “Is meer uitdrukking hè…,” moest hij op social media toegeven aan een criticaster: “Blijf vooral uw mond openen!”