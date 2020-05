DENK-fittie gaat doorrrr! Farid Azarkan: ‘Selçuk Öztürk is van het vijanddenken en de complottheorieën!’

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan haalt collega-Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk even goed door de gehaktmolen bij de NPO op televisie. Hij noemt hem iemand die in vijandbeelden denkt en complottheorieën aanhangt: “Zo kennen we de heer Öztürk!”

Is DENK al stuk? Nou ja, de barsten zitten er behoorlijk in maar de vaas staat nog altijd op drie Kamerzetels op het Binnenhof. Maar voor hoe lang nog? Gisteren zette Farid Azarkan, de fractievoorzitter van DENK die inmiddels geroyeerd is als DENK-lid nog maar eens fel de aanval in op partijvoorzitter Selçuk Öztürk in de uitzending van Nieuwsuur.

U weet wel, Nieuwsuur, zo’n MSM-programma dat fungeert als “poortwachter van de gevestigde orde” en nieuws verspreidt waar je “niet in moet trappen.” Maar nu ineens een prima podium om interne partijtwisten uit te vechten.

Wat niet wil zeggen dat Azarkan geen punt heeft. Want ja: Öztürk is met afstand de slechtste parlementariër van DENK. Hij ziet overal complotjes en gaat staan schreeuwen en agressief doen als hij z’n zin niet krijgt. In z’n egomanie slaat hij nu zelfs zó erg door, dat hij zelfs bereid is om z’n partij op te blazen als hij nog maar een keer kan katten tegen wat ooit z’n gewaardeerde fractieleden waren.

Maar 50PLUS kan even een bloemetje sturen naar Azarkan en Öztürk. Dankzij hun ronduit epische gerommel lijkt het lekke schip waar ex-kapitein Henk Krol al vanaf sprong ineens best wel zeewaardig.