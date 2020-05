Einde van de anderhalvemetersamenleving nabij?! Eind juni afgeschaft in Duitsland!

Zoals het er nu naar uitziet gaat Duitsland vanaf 29 juni stoppen met het voorschrift dat altijd en overal anderhalve meter afstand moet worden gehouden van iedereen die geen gezinslid is.

Nog één keer verlengt Duitsland de maatregelen om ‘social distancing‘ te bevorderen: tot 29 juni. Daarna zal vermoedelijk worden gestopt met de al dan niet wettelijke verplichting om anderhalve meter afstand tot de medemens te betrachten. Dat is wat de bondsregering en de deelstaatpremiers besloten hebben na een overleg. Wel zal direct contact zoals handen schudden voorlopig nog wel ontraden worden:

“Tot 29 juni moeten alle Duitsers 1,5 meter afstand van elkaar houden, tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren. Daarna is de 1,5 meter mogelijk niet meer verplicht, maar het vermijden van direct contact, zoals handen schudden, waarschijnlijk nog wel. Ook is afgesproken dat het verbod op samenscholing vanaf 6 juni versoepeld wordt. Vanaf die datum mogen maximaal tien mensen bij elkaar komen in Duitsland, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden.”

De maatregelen werpen uiteraard de vraag op wat de toekomst van de door premier Rutte zo bejubelde anderhalvemetersamenleving in Nederland nu precies is. Gaan wij de Duitsers volgen en ook vanaf eind juni de regels verlichten? Of houden we vast aan dit “nieuwe normaal” en zijn dit soort regels van kracht totdat er een vaccin is tegen het coronavirus – een mantra dat vaker herhaald is.

Dus. Kom maar op, Rutte. Verklaar maar waarom Nederland zou moeten doorgaan met deze maatregelen als uitgerekend het land, waarvan Nederland wel eens spottend de zeventiende deelstaat wordt genoemd, nu de anderhalvemetersamenleving op de helling gooit over pakweg vier weken. We horen het graag!