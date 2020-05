Facepalm! Zweefteefwappies van Ongehoord Nederland laten medium met Pim Fortuyn ‘praten’

Ken je die mop van het medium dat met de geest van Pim Fortuyn praat? Het is geen mop. Bij de “rechtse” omroep Ongehoord Nederland deden ze het vandaag echt.

Wie nog een reden zoekt om vooral níét te hopen dat Ongehoord Nederland toetreedt tot het Nederlandse omroepbestel, moet alleen maar even deze ronduit clownesque maar intens smerige video bekijken die vandaag op hun YouTube-account verscheen. ON-oprichter Ybeltje Berckmoes praat met een zogenaamd “medium” die de geest van Pim Fortuyn “channelt”. En nee, beste mensen, dit alles is geen satire. Voormalig tv-medium Robbert van den Broeke sluit de ogen en praat daarna met de stem van Pim Fortuyn.

En dan horen we opmerkelijke dingen. Zo blijkt Fortuyn er in het hiernamaals ineens hele Scientology-achtige meningen op na te houden: “We zijn onderdeel van een intergalactische ruimtepolitiek,” zo weet Van den Broeke te melden terwijl hij zogenaamd Fortuyn is.

Wie op dit punt die video nog serieus neemt, moet zichzelf echt nodig van het hele internet deleten. Trek die stekker eruit, en zeg het abonnement bij KPN of Ziggo op. Dit is gewoon oplichterij van een geestesziekte kwakzalver. Maar kennelijk goed genoeg voor Ongehoord Nederland. Dieptriest in het kwadraat!

Dan nog even over die Robbert van den Broeke: hij heeft enige tijd in de cel doorgebracht omdat hij meende via zijn Facebookpagina mensen te moeten bedreigen. Vrolijke teksten als “Na de ontvoering, snijd ik je keel door en in de open wond ga ik zout strooien, terwijl je nog leeft. Zodat je een gruwelijke pijnlijke dood krijgt” verschenen daar. Verder is hij al 2006 ontmaskerd als een nep-medium: hij bleek het beroep van een verre voorouder niet vernomen te hebben van een geest die in z’n oor fluisterde, maar vantevoren alvast gegoogled te hebben.

En met deze onzinverspreider, kwakzalver en oplichter gaat Ongehoord Nederland dus in zee om even snel nog wat views te scoren in verband met de 18e verjaardag van de moord op Pim Fortuyn. Het is niet alleen triest, maar ook gewoon intens smerig.