Felle Maurice de Hond vindt de corona-lockdown “een wurgslang van anderhalve meter”

Maurice de Hond, bekend criticus van het kabinet als het gaat om coronabestrijding, heeft hard uitgehaald naar de anderhalvemetersamenleving die premier Rutte en zijn getrouwen willen. De Hond vindt een “wurgslang van anderhalve meter.”

Opiniepeiler Maurice de Hond is al enige tijd een felle tegenstander geworden van het huidige coronabeleid van het kabinet-Rutte. Ze baseren zich niet op de juiste gegevens met betrekking tot hoe het virus zich verspreidt, aldus het verwijt dat de sociale geograaf de beleidsmakers al een hele tijd maakt.

Bij Café Weltschmerz trok De Hond gisteren fel van leer, en kraakte hij het hele fenomeen van de anderhalvemetersamenleving. Het is namelijk niet gebaseerd op een logische of feitelijke basis, meent De Hond. Het coronavirus verspreidt zich volgens hem met name door de lucht in afgesloten ruimtes.

Die subjectieve grens van anderhalve meter voegt maar weinig toe, en De Hond noemt in dat kader zijn favoriete anekdote nog eens van een groot koor uit de Amerikaanse Seattle: van die muzikale groepering raakte tientallen mensen besmet – 87% van het gehele koor -, ondanks dat zij allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar zaten.

We moeten dus stoppen met de anderhalve meter afstand, vindt De Hond, en zeker buiten. “Op het terras, op het strand, is die anderhalve meter totaal niet relevant.”

Daarbij zijn de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving te groot om op verantwoordelijke wijze te dragen in Nederland. Sterker nog het is “een wurgslang van anderhalve meter,” legt De Hond uit. Het is niet alleen ondoenlijk voor jongeren, maar de samenleving als geheel “ligt op de IC”. “De economie krijgt een knal van heb ik jou daar,” voorspelt de opiniepeiler. De echte, grote, gevolgen gaan we over twee á drie maanden voelen. En hoe we in de toekomst zullen denken over het huidige beleid? “Over drie jaar is het slapstick“, aldus De Hond.