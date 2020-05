Filmpje! Kansenparels gaan tekeer tegen Haagse agent na foutgeparkeerde auto: “Vieze kanker-, kankerracist!”

In Den Haag is een politie-agent uitgescholden nadat hij een groepje jongeren met een Marokkaans accent vriendelijk vroeg om hun foutgeparkeerde auto te verplaatsen. Als antwoord krijgt hij echter te horen dat hij een “vieze kanker-, kankerracist!” zou zijn.

Opnieuw een schokkend stukje burgerjournalistiek van de webjongens van Skoften.net. Zij hebben een filmpje op de kop getikt waarop te zien is hoe een politieagent uit Den Haag afloopt op een groepje jongeren die met een smartphone aan het filmen zijn. Jullie auto staat in de weg, meldt hij. Of ze die even willen verplaatsen.

Een redelijk verzoek, zou je denken. Hij had ook met boetes en arrestaties kunnen dreigen, maar doet dat niet. Gewoon een simpele vraag, bijna van burger (alhoewel in uniform) tot burger. Maar de jongens, waarvan wie er in ieder geval één praat met een Marokkaans accent, is het daar niet mee eens. Die begint meteen in het wilde weg te schelden dat de agent een “racist” is omdat hij die vraag stelt, en later zelfs een “kankerracist”. De kansenparel bepaalt zelf wel waar hij z’n auto parkeert, zo meldt hij. De politie zou daar helemaal niets over te zeggen hebben, voegt hij de wetsdiender al scheldend nog toe. Bizar!

Meer informatie dan dat geeft het filmpje niet, en ook Skoften.net vraagt mensen om meer “info over dit eenzijdige verhaal” aan te leveren op de tiplijn van de website.