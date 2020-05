Forum voor Democratie voert de islamkritiek op: ‘Écht onwenselijk dat islam de publieke ruimte zou domineren!’

De partij van Thierry Baudet kijkt met zorgen naar ontwikkelingen rondom de islam in Duitsland. Honderden moslims namen daar bezit van een parkeerplaats om een grootschalig islamitisch gebed te houden op anderhalve meter afstand. Een doorn in het oog van Forum voor Democratie.

Afgelopen zondag mochten op een Ikea-parkeerterrein nabij het Duitse Frankfurt zo’n 800 aanhangers van de islam een grootschalig gebed houden, ter ere van het Suikerfeest. De parkeerplaats deed min of meer dienst als openluchtmoskee in verband met de coronacrisis, en de afgelopen weekend aanwezige moslims hadden behalve hun gebedsmatjes ook mondkapjes bij zich.

Bij Forum voor Democratie keken ze met gemengde gevoelens naar de beelden die van het evenement gepubliceerd werden. “Iedereen mag geloven wat hij wil,” benadrukt de partij: “Maar de Islam die de publieke ruimte domineert? Dat is écht onwenselijk!”

Via een bijgevoegde via liet FVD ook nog zien hoe de bijeenkomst in Frankfurt er afgelopen zondag uitzag. Meer dan 1.300 social media-aanhangers van de partij reageerden er op. Het zette bij 700 aan tot woede, en bij ruim 250 Forum voor Democratie-volgers viel de mond open van verbazing. En nog eens 40 werden er zelfs verdrietig van.

Ook bij onze zuiderburen in België werden de beelden niet met algemeen enthousiasme onthaald. Sam van Rooy, kopstuk van de oppositiepartij Vlaams Belang, verkondigde grimmig: “De islamisering van onze samenleving gaat razendsnel.”