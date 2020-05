FVD: ‘Door coronacrisis neemt druk op Nederland toe. Dendert de Brusselse trein door naar federaal eindstation?’

Never waste a good crisis! Het coronavirus wordt in Brussel aangegrepen om de macht van lidstaten te beperken en de Frans Timmermansen van deze wereld met meer invloed en bevoegdheden te bedelven. Zeer ongewenst, aldus Forum voor Democratie, die de situatie aangrijpt voor Kamervragen aan minister Hoekstra. Hoe bewaakt Nederland haar koopkracht?

In de coronacrisis draait het doorgaans om gezondheid, maar denk niet dat ze in Brussel ook stilzitten in hun lockdown. Daar wordt het enige medicijn geschonken dat ze kennen tegen ieder mogelijk probleem: méér Europa. Oppositiepartij FVD ziet daar weinig heil in, want dat betekent uiteindelijk dat Nederland miljarden mag gaan betalen aan Zuid-Europa.

Daarom stelt de partij een serie Kamervragen, om eens bij minister Wopke Hoekstra te testen hoe sterk de Nederlandse verdedigingslinie tegen deze Brusselse aanval op de soevereiniteit en ons belastinggeld eigenlijk is. De partij stelt:

“De Europese Unie staat op een kruispunt. Dendert de Brusselse trein door naar een federaal eindstation? Of is Nederland in staat om effectief aan de noodrem te trekken? Door de coronacrisis neemt de druk op Nederland toe. Zoals bij iedere crisis is er volgens Brussel maar één oplossing: de macht van de EU moet verder en onomkeerbaar worden uitgebreid. Met eurobonds (gemeenschappelijke Europese schuld) en het beleid van de Europese Centrale Bank zal Nederland garant staan voor het financiële beleid in Zuid-Europa. FVD maakt zich daarom grote zorgen. Volgende generaties zullen worden opgezadeld met een enorme schuldenlast, en Nederland zal haar financiële onafhankelijke definitief kwijt raken. FVD eist van de Nederlandse regering een loepzuiver beeld van de Nederlandse garanties, betalingen en risico’s in de eurozone.”

Eén van de vragen luidt:

“Kunt u een schatting maken van de financiële schade die de ECB zal oplopen als [de Italiaanse, red.] schuld uiteindelijk met 30% afgeboekt moet worden en welk deel van deze schade direct of indirect (via Target2) door Nederland gedragen zal worden?”

We kijken uiteraard reikhalzend uit naar de antwoorden. We’ll keep you posted!