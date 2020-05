FVD enthousiast over vaarwel voor ‘nieuwe normaal’: “Anderhalve meter is niet menselijk en niet houdbaar!”

Forum voor Democratie heeft enthousiast gereageerd op de suggestie van de drie belangrijkste planbureaus van Nederland om te stoppen met het hanteren van termen als “nieuw normaal” en “anderhalvemetersamenleving.” De anderhalve meter is niet normaal, aldus de oppositiepartij. Wel had die oproep wat eerder mogen komen, vinden ze.

Gisteren kwam er opzienbarend nieuws: planbureaus CPB, PBL en SCP sloegen de handen ineen om alle toekomstscenario’s af te wijzen waarin de anderhalvemetersamenleving en het “nieuwe normaal” min of meer permanent ingesleten raken in de Nederlandse maatschappij. Onwenselijk, aldus het oordeel van de centrale planners, want dit is niet wat Nederlanders willen. Noch wat uitvoerbaar is. De weerstand was zelfs zo groot dat de termen geheel dienden te verdwijnen.

Oppositiepartij Forum voor Democratie is het er roerend mee eens. “Inderdaad,” schrijft de partij op social media. En: “Het zogenaamde “nieuwe normaal” is niet normaal. Natuurlijk moeten we kwetsbare groepen beschermen. Maar de anderhalve meter is niet menselijk en niet houdbaar.”

Eén puntje van kritiek wordt er wel geuit vanuit de partij van Thierry Baudet. FVD wijst erop dat zij zelf al drie weken geleden een soortgelijke oproep deden: “Op 11 mei stelde Theo Hiddema alternatieven voor ‘1,5-metersamenleving’ voor,” zo laat de partij weten met een bijgevoegd filmpje als bewijs: “Bijna drie weken later volgen de planbureaus…”

Vanuit de VVD is nog niet gereageerd op de plannen. Zij zijn te hard aan het jubelen over de nieuwe VVD-burgemeester van Den Haag.