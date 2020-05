FVD scoort, hengelt onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga binnen: ‘Fantastische partij, fatsoenlijke mensen!’

Forum voor Democratie is vanochtend in de Tweede Kamer de facto een fractie met drie zetels geworden, in plaats van de twee blauwe stoelen waar Thierry Baudet en Theo Hiddema nu op zitten: onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga heeft zich aangesloten bij de partij van Baudet. Een blamage voor de VVD, waar Van Haga ooit de Kamer voor binnenkwam.

Forum voor Democratie heeft in de Tweede Kamer een mooie opsteker te pakken: de fractie van twee zetels krijgt er een buitenboordmotor bij in de vorm van Wybren van Haga, het ex-VVD-Kamerlid dat al enige tijd onafhankelijk opereert in het parlement. Van Haga zal geen lid worden van de Kamerfractie, maar is wel lid geworden van de partij. Bij EenVandaag legt de kersverse FVD-volksvertegenwoordiger zijn stap uit:

“Het is een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer.” Van Haga benadrukt dat hij weliswaar lid is geworden van de partij Forum voor Democratie, maar in de Tweede Kamer gewoon verder gaat als onafhankelijk Kamerlid voor de groep Van Haga: “Ik hoop nog 10 maanden (tot de verkiezingen in maart 2021) fijn met Thierry en Theo Hiddema samen te kunnen werken. Maar er is geen sprake van een fusie.”

Het is verder een idealistische zet, zo blijkt uit teksten van Van Haga. Hij ambieert alleen een plek op de kieslijst van FVD bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar als hij daarvoor gevraagd wordt door Baudet. Er staan namelijk ook nog genoeg ‘andere dingen op zijn bucket list,’ zo meldt ’s lands nieuwste FVD-lid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar genant voor de VVD – voor wie Van Haga in 2017 in de Tweede Kamer gekozen werd – is het natuurlijk eigenlijk wel.