FVD voert druk op biomassa-liefhebbend GroenLinks op: “Bomen als brandstof? Waanzin!”

FVD wil dat de Kamer snel weer gaat debatteren over de bij delen van links populaire energiebron biomassa. Dat is nodig, aldus de partij, omdat het Planbureau van de Leefomgeving “flutconclusies” zou hebben getrokken.

De Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie wil dat er snel gedebatteerd wordt over biomassa. De energiebron die met goedkeuring van linkse partijen oerbossen in verre oorden vernietigt moet opnieuw besproken worden in het parlement, aldus FVD. Het Planbureau van de Leefomgeving heeft er namelijk een advies over gegeven waarin het belangrijke adviesorgaan zich uiteindelijk onthoudt van een oordeel, omdat dit wetenschappelijk niet zou kunnen.

Forum voor Democratie vindt dat gek, aangezien de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wél gewoon toe in staat was een wetenschappelijk verantwoorde conclusie over biomassa te trekken. Een vreemde gang van zaken. aldus de partij, en daarom vindt de club van Thierry Baudet het weer eens tijd worden voor een parlementair debat. Maar of dat gaat lukken? Vorig jaar werd die poging nog geblokkeerd door GroenLinks. FVD:

“Het PBL publiceerde vorige week flutconclusies over biomassa. Wetenschappelijk oordeel zou niet kunnen. Onzin. KNAW deed dat wel. Bomen als brandstof? Waanzin! Tijd voor een debat! Of wordt dat weer tegengehouden door coalitie en GroenLinks, zoals afgelopen jaar?”

Waarom biomassa zo inefficiënt is, legde energiedeskundige RPML afgelopen december al uit op DDS. Hij noemde de energiebron “de grootste politieke leugen van de afgelopen twee decennia”. RPML destijds: biomassa “kost de Nederlandse samenleving 50 miljard euro. Dat zijn 20 Deltawerken verkwanseld zonder enige politieke gevolgen tot dusverre,” en hoe het bedrog al in 2000 begon.