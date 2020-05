Ga maar alvast sparen! Milieu-planbureau: ‘Klimaat- en energie vergroenen kost €3 miljard… PER JAAR!’

Niet alleen de coronacrisis zorgt voor dikke rode cijfers bij menig ondernemer en huishouden, ook de klimaat- en energietransitie die GroenLinks en VVD voor ogen hebben zal flink in de papieren gaan lopen. We mogen met z’n allen daarvoor €3 miljard per jaar gaan neerlappen, zo becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het is te hopen dat u een oude sok vol briefjes met €50 onder uw matras heeft liggen, want als de nieuwste berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kloppen dan zal er wel weer een nieuwe milieubelasting aankomen voor alle Nederlanders jong en oud. Reden? Die door groene types zo voorgestane transitie naar een beter klimaat en duurzamere energievoorziening is niet gratis. Sterker nog: bepaald niet. Alleen in de aankomende tien jaar zijn we daar al €3 miljard aan kwijt. Per jaar. Ja, echt:

“De maatregelen die genomen moeten worden om de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid te bereiken, kosten alles bij elkaar gemiddeld zo’n 3 miljard euro per jaar, in de komende tien jaar. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Al eerder berekende het PBL de kosten van het Klimaatakkoord. Nu heeft het voor het eerst ook de kosten van de daarvoor al geldende afspraken berekend, waaronder die van het Energieakkoord uit 2013.”

Dus als u een potje aan het omkeren bent om de coronacrisis financieel te overleven: kijk nog maar even goed of er daar niet nog een tweede potje staat, om ook de Ruttiaans-Klaveriaanse “doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid” zonder economische kleerscheuren door te komen.