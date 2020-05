Geert Wilders herdenkt 18 jaar geleden gedode Pim Fortuyn: ‘Schandvlek dat zijn moordenaar inmiddels vrij is!’

PVV-voorman Geert Wilders staat vandaag stil bij de moord op Pim Fortuyn, vandaag precies 18 jaar geleden. Een extra zure herdenking dit jaar, omdat het de eerste keer sinds 2002 is dat zijn moordenaar Volkert van der Graaf weer op onvoorwaardelijk vrije voeten rondloopt.

Rond de klok van zes uur op 6 mei 2002 arriveerde het noodlot in Hilversum: vlak na een radiointerview op 3FM werd Pim Fortuyn doodgeschoten door de geradicaliseerde gek Volkert van der Graaf. De amateuristische schutter kon snel worden ingerekend, maar Fortuyn overleed ter plaatse. De man die de Nederlandse politiek op z’n kop zou zetten, moest dat met de dood bekopen.

Bijna twee decennia later is Geert Wilders – die meer dan eens de politieke erfgenaam van Fortuyn werd genoemd – die fatale dag nog altijd niet vergeten. Vandaag herdenkt hij zijn politieke voorbeeld dan ook met een prachtige zwarte foto van Fortuyn die de afgrond in staart. Daarbij plaatst de oppositieleider de tekst:

“Vandaag herdenken we een groot man. Pim Fortuyn.”

Maar Wilders houdt het niet alleen bij herdenken. Want de man die een einde maakte aan het leven van Pim Fortuyn is weer een vrij burger. Zijn celstraf is uitgezeten, en de voorwaarden die horen bij zijn voorlopig vrijlating zijn afgelopen: Volkert is weer net zo vrij om te doen en laten wat hij wil als ieder ander. Nou ja, behalve dan Geert Wilders, die – zoals FVD-senator Paul Cliteur schrijft – niet eens meer op de fiets naar z’n werk kan. Wilders:

“Dat zijn moordenaar inmiddels een vrij man is, is een schandvlek in de Nederlandse geschiedenis.”