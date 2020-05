Geert Wilders: ‘Rutte verkoopt zwetsverhalen over coronavirus. Gooi de terrassen morgen open!’

PVV-leider Geert Wilders heeft gisteren met gekromde tenen gekeken naar de corona-persconferentie premier Rutte en minister De Jonge. De twee verkochten regelrechte “zwetsverhalen,” aldus de oppositieleider. Liever ziet hij dat horeca-ondernemers onmiddellijk lucht krijgen en de terrassen meteen opengaan.

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders was gisteren één van de 5,7 miljoen Nederlanders die Hugo de Jonges en Mark Ruttes persconferentie over verlichting van de coronamaatregelen heeft gekeken. Hij was er niet erg van onder de indruk, getuige een opmerking die al spoedig volgde op zijn Twitteraccount. Met name het feit dat de horeca pas open mag op 1 juni om 12.00u ’s middags zette kwaad bloed bij het Kamerlid. Ook nam Wilders afstand van de anderhalvemetermaatschappij. De PVV’er:

“Wat een zwetsverhalen. Besmettingen vinden vooral binnen plaats en nauwelijks buiten. Die anderhalve meter samenleving buiten is zwaar overdreven. Gooi de terrassen morgen open. Goed voor de horeca en goed voor de mensen!”

Wilders kan voor zijn argumentatie over de anderhalvemetermaatschappij aansluiting vinden bij peiler Maurice de Hond, die met enkele video’s poogt uit te leggen dat het coronavirus zich vooral verspreidt door gebrekkige luchtcirculatie en een gebrek aan mondkapjes, maar buiten eigenlijk geen schijn van kans heeft. Eerder schaarde ook Forum voor Democratie zich al achter de woorden van ’s lands bekendste opiniepeiler.

Het kabinet lijkt desalniettemin niet van zins om te luisteren naar de woorden van Wilders, en volgt het advies van burgemeesters op: de horeca gaat écht pas op 1 juni open, en ook op de terrassen zullen we dan anderhalve meter afstand moeten betrachten.