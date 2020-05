Geert Wilders: ‘VVD en Forum voor Democratie zijn voor het makkelijker ontslaan van medewerkers!’

Het kabinet kan doorgaan met steun geven aan bedrijven, zónder dat zij zich hoeven te committeren aan het behouden van banen. Dat is de uitkomst van een stemming in de Tweede Kamer, en PVV-leider Geert Wilders is daar allesbehalve tevreden over.

Ondernemers hebben voorlopig nog wel even staatssteun nodig om overeind te blijven in de coronacrisis, en Geert Wilders (PVV) is niet erg blij met de manier waarop. Minister Koolmees van Sociale Zaken kondigt een nieuw steunpakket aan, waarin óók steun wordt toegekend aan bedrijven die werknemers ontslaan. “Als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan dan gaan zij alsnog failliet, en dan raken we van de regen in de drup,” aldus de verklaring van de D66-bewindsman afgelopen maandag.

Gisteravond werd er gestemd over een motie van PVV-Kamerleden Geert Wilders en Leon de Jong. Zij eisen dat die nieuwe maatregel onmiddellijk van tafel gaat. De twee oppositieleden kregen daarbij de steun van hun eigen partij, de SP, DENK, PvdA, 50PLUS, GroenLinks, Krol en Van Kooten en de PvdD. Een hele stoet partijen, maar aangezien de coalitie de gelederen gesloten hield én steun ontving van SGP, Forum voor Democratie en Van Haga, viel het plan in duigen.

Het leidde ertoe dat Wilders een chagrijnige tweet plaatste: “Partijen die tegen onze motie stemden en dus voor het makkelijker ontslaan van medewerkers zijn: CDA/VVD/D66/CU/SGP/vHaga/FvD.“