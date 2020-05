Geniepige NOS past bericht aan, om toch maar wel extra zuur en kritisch te zijn over de Michael Moore-ecodocu

Vraagtekens stellen bij de klimaatverandering-status quo? Nee, dat moeten ze beslist niet hebben bij de NOS! En dus moet Michael Moore, zij het bij nader inzien, nu aan de schandpaal.

We hebben jullie wel gezien hoor, NOS, snel even een headline aanpassen omdat-ie niet negatief genoeg was over de nieuwe film van het voormalige linkse lievelingetje Michael Moore. Maar nu zit hij op de schopstoel, want met z’n nieuwe film over het ecodrama gaat hij lijnrecht tegen de politiek-correcte consensus in. Want volgens Planet of the Humans is niet CO2 het grootste gevaar voor de planeet, maar de zogenaamde bestrijding ervan – deels door naïeve, en deels door kwaadaardige mensen.

Dat gaat loodrecht in tegen allerlei gevestigde belangen die in bed liggen met de linkse politiek. En dus komt er geen ommezwaai in ’s werelds klimaatbeleid, maar wordt Michael Moore ineens tot persona non grata gedegradeerd.

De NOS was nogal laat bij het feestje. Zij dachten eerst ‘ha, leuk, een nieuwe film van die Bowling for Columbine-meneer, die zo fijn met audiovisuele sloophamers rechts-conservatieve stokpaardjes aan gort slaat’, maar toen ze er achter kwamen wat voor film Planet of the Humans daadwerkelijk is, was het allemaal niet meer zo geestig. En dus krijg je dan dit soort aanpassingen van headlines, nauwkeurig geregistreerd door het onvolprezen Twitter-account NOS Edits:

De kop «Discussie over Moore-film Planet of the Humans, ‘hij heeft soms echt een punt’» is na 2 uur gewijzigd naar «Veel discussie over klimaatfilm Moore, maar ‘heel soms heeft hij een punt’» https://t.co/Q72Uhopu6h — NOS Edits (@nosedits) April 30, 2020

Ja, jongens. Jullie zijn er gloeiend bij. Maar toch goed dat zelfs jullie niet kunnen ontkennen dat ook Moore (alhoewel een superduperpiepklein beetje) wel eens hout snijdt.