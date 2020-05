Genieten! Staatsgreep tegen Rob Jetten op komst binnen D66: willen per sé vrouwelijke leider

De dagen van Rob Jetten als leider van D66 zijn geteld, als het aan een groepje vooraanstaande D66-vrouwen ligt: ze willen de opvolger van Alexander Pechtold na amper twee jaar fractievoorzitterschap al weer uit het zadel helpen. Reden: ze willen een vrouw.

Arme Rob Jetten. Kon hij onmiddellijk na zijn machtsovername van D66 niet voorkomen dat heel Nederland hem als ‘Robot Jetten’ ging aanduiden, nu moet de fervente spaarder van frequent flyer miles stilletjes toezien hoe er aan de poten van zijn Kamerzetel gezaagd wordt. D66 gaat in opiniepeilingen momenteel door het afvoerputje, maar desalniettemin droomt de partij van het worden van de grootste politieke beweging van Nederland. Lol!

Hoe ze dat gaan doen? Heel simpel: Rob Jetten uit z’n stoeltje wippen en een vrouw aan het hoofd van de partij installeren. Dat moet dan weer zorgen dat Nederland voor het eerst een vrouwelijke minister-president krijgt. In het Algemeen Dagblad vandaag een oproep om bij de op 2 juni te openen wedstrijd voor de nieuwe D66-lijsttrekker een vrouw als winnaar uit de bus te laten komen. Gedacht wordt aan ‘Palestijnen’-Kaag of ‘schaf de democratie af’-Ollongren. Fijne keuze, hoor! En fin:

“Een groep van dertien jonge vrouwelijke D66-politici vindt dat hun partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 een vrouwelijke lijsttrekker moet hebben.

De Democraten roepen daartoe op in een opiniestuk in het AD. Tot nu toe heeft niemand zich uitgesproken over de kandidaatstelling die 2 juni wordt geopend.”