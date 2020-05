Gevangenen vieren massaal Suikerfeest! Dienst Justitiële Inrichtingen lapt coronamaatregelen zelf aan de laars

Ongelofelijk! Alles en iedereen moet zich aan de coronamaatregelen houden ‘om een nieuwe uitbraak te voorkomen’ en wat doen ze in de gevangenis? Lekker met vijftig man het Suikerfeest vieren! De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) meent kennelijk boven de wet te staan…



Kerken en moskeeën mogen maximaal dertig mensen verwelkomen. Als er iemand overlijdt krijgt diegene momenteel een héle sobere begrafenis. Allemaal vanwege de dreiging van corona. Maar bij de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel doen ze daar niet moeilijk over hoor! Nee, daar mogen zelfs vijftig man gezellig het Suikerfeest gaan vieren!

Die maatregelen zijn niet voor niks. Feit blijft gewoon dat een gevangenismedewerker ergens op de dag mogelijk iemand aantreft die hem zou kunnen besmetten. Raakt hij dan iemand aan in de gevangenis, dan is het zo gebeurd.

Premier Rutte is niet voor niets zo stellig en voorzichtig wat dit betreft. Toen er tijdens de persconferenties werd gevraagd of bedrijven weer open zouden kunnen als ze met een waterdicht plan kwamen, zei Rutte ook ‘nee’. Er zouden namelijk andere variabelen mee (kunnen) spelen, waardoor het mogelijk helemaal niet zo veilig zou zijn als dat het in eerste instantie leek. Prima argument, maar daar denken ze bij DJI kennelijk héél anders over:

Een woordvoerder van DJI zegt dat de activiteiten in gevangenissen zoveel mogelijk door moeten gaan en dat er per instelling wordt gekeken wat kan. „De directeur van PI Krimpen aan den IJssel heeft deze aspecten gewogen bij de aanvraag om het Suikerfeest te vieren en heeft geoordeeld dat het Suikerfeest veilig kon worden gevierd. Er zijn twee groepen gemaakt van rond de 50 personen. Dit waren alleen gedetineerden en medewerkers zonder externen.”

De directeur maakt godverdomme zelf wel uit of er twee groepen van vijftig man kunnen worden gemaakt of niet!!! Hartstikke normaal en een prima argument! Bedrijfsdirecteuren mogen dat dus niet zelf bepalen. Kerken en moskeeën mogen maar maximaal dertig man. En bij DJI bepalen ze dat zelf wel, ‘want we doen wel voorzichtig’. Moet je toch nagaan dat de directeur dit argument aan de woordvoerder mee heeft gegeven en dat hij dit vervolgens, zonder blikken of blozen, z’n strot uitkrijgt. Ze lijken het probleem niet helemaal te begrijpen…